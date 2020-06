Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Mutterstadt (ots)

Am Freitag den 19.06.2020 gegen 18:30 Uhr fuhr ein 8 Jahre altes Kind mit seinem Fahrrad die Lilienstraße in Mutterstadt entlang. Hierbei überholte ein Peugeot 2008 den Jungen, um direkt danach auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah die 54-jährige das Kind und touchierte dieses leicht am Fahrrad. Dadurch kam der 8-jährige ins Schleudern und prallte gegen eine Laterne. Das Kind verletzte sich dabei leicht am Arm. Die PKW-Fahrerin entschuldigte sich bei dem 8-jährigen, parkte im Anschluss ihr Fahrzeug und verließ die Unfallstelle fußläufig, ohne sich um den verletzten Jungen und sein beschädigtes Fahrrad zu kümmern. Die durch die Polizei ermittelte Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

