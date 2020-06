Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2 Trunkenheitsfahrten beendet

Frankenthal (ots)

In der Nacht auf den 21.06. musste die Polizei 2 Mal wegen betrunkener Fahrzeugführer in Frankenthal einschreiten. Zunächst wurde gegen 22:20 durch den Städtischen Vollzugsdienst ein Mercedes gemeldet, welcher in der Mühlstraße mit laufendem Motor mittig auf der Straße stand. Vor Ort konnte ein renitenter 26-jähriger festgestellt werden, der gerade einen völlig betrunkenen Freund nach Hause gefahren hatte. Dieser eigentlich gute Vorsatz wurde durch die eigene Alkoholisierung von 0,93 Promille zunichte gemacht. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren über mindestens 500 EUR ist die Folge.

Gegen 01:45 Uhr wurde in der Kurzen Straße ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte in dem Fahrzeug sofort starker Alkoholgeruch und eine leere Dose Cola-Whiskey festgestellt werden. Obwohl der Alkoholtest "nur" einen Wert von 1,09 Promille ergab wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt, da der Fahrer starke Ausfallerscheinungen zeigte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de





