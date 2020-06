Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Kraftraddiebstahl und Fundunterschlagung 19.06.2020, 15:30 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde der Polizei in Speyer gemeldet, dass sich hinter einem Einkaufsmarkt in der Auestraße mehrere Jugendliche an einem Kraftrad zu schaffen machen würden, und dass sie dieses anscheinend stehlen wollen. Die drei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren konnten von der Streife angetroffen werden und stritten zunächst alles ab. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gab der 17-jährige Speyerer schließlich zu, dass Kraftrad am Zaun stehen gesehen zu haben, und dass er es starten wollte. Nachdem dies nicht gelang warf er es kurzerhand in den hier befindlichen trockenen Bachlauf. Bei dem 14-jährigen aus Speyer konnte zudem eine Bankkarte aufgefunden werden, welche ihm nicht gehörte. Er gab an, dass er diese in einem Zigarettenautomaten gefunden und behalten habe. Die jungen Männer wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt und erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

