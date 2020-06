Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal)- Laptop und Bargeld aus PKW entwendet

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 20.6.2020, gegen 00:30 Uhr, parkt der Geschädigte seinen PKW auf einem Parkplatz vor einer Spielhalle in der Wormser Straße in Frankenthal. Als der Fahrzeugführer gegen 01:10 Uhr an sein Fahrzeug zurück kommt, bemerkt er eine eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite. Unbekannte Täter haben in dem genannten Zeitraum die Scheibe eingeschlagen und einen Laptop samt Laptoptasche sowie ca. 200EUR Bargeld aus dem Auto gestohlen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

