Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Einbrecher geht leer aus

In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in ein Gebäude in Illerrieden ein.

Ulm (ots)

Der Täter machte sich laut Polizeiangaben an einem leerstehenden Gebäude in Dorndorf zu schaffen. Dort schlug er ein Fenster ein und gelangte so ins Innere. Nach derzeitigem Stand verließ er das Objekt ohne Beute. Die Polizei (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Polizeipräsidium Ulm

