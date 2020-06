Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Speyer (ots)

Am Abend des 18.06.2020 kontrollierte die Polizei in der Paulstraße einen E-Scooter, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 27-jährige Fahrer zeigte darüber hinaus drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest belegte den vorherigen Konsum von Cannabis und Amfetamin. Dem Manne wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

