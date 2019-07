Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Junger Mann durch drei Unbekannte verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Samstagabend, den 13.07.2019 gegen 23 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Dammstraße zu einem Streit zwischen drei unbekannten Männern und einem 27-Jährigen. Die Auseinandersetzung endete darin, dass der junge Mann Verletzungen an Kopf und Armen davontrug.

Da zu den Tätern jedoch nichts Weiteres bekannt ist, werden Zeugen gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

