Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Freitag den 19.06.2020 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in der Speyerer Straße in Schifferstadt. Dabei wurde er beim Ausfahren aus dem Kreisel von einem VW Golf überholt. Die 30 Jahre alte PKW Fahrerin fuhr dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei, dass dieser nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß der 67jährige dann gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht am Knie und dem Rücken.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell