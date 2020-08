POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Personen auf der Seehundbank Borkum - Am 11.08.2020 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei auf Borkum von Rettungsschwimmern der DLRG mitgeteilt, dass drei Personen die Seehundbänke widerrechtlich betreten hätten. Dabei wären die Tiere von den drei Touristen aus den Niederlanden aufgescheucht und ins Wasser vertrieben worden. Eingesetzte Kräfte der Polizei Borkum konnten die verursachenden Personen vor Ort antreffen und aufklären. Da das Betreten der Seehundbänke zum Schutz der Tiere verboten ist, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Borkum weist darauf hin, dass das Betreten der Ruhezonen für die Seehunde verboten ist und die entsprechenden Hinweisschilder unbedingt zu beachten sind.

Weener - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw Weener - Am 11.08.2020 kam es um 08:40 Uhr auf der Bundesstraße 438 ( Umgehungsstraße) im Bereich Weener zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 66-jähriger Mann aus Lehre bei Helmstedt befuhr mit seinem Fahrrad den beidseitig freigegebenen Radweg an der B 438 aus Leer kommend in Fahrtrichtung Bunde. Ein 67-jährige Mann aus Weener befuhr die B438 ebenfalls aus Richtung Leer kommend und hatte die Absicht an der Einmündung nach links in die Norderstraße einzubiegen. Dabei übersah er den dort befindlichen Radfahrer und stieß mit Ihm zusammen. Durch die Kollision stützte der Fahrradfahrer und verletzte sich an seinem Bein. Es erfolgte eine Verbringung des Mannes aus Lehre in ein Leeraner Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

