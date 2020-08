Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens++

Holtland - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens Holtland - Am 14.08.2020 um 01:36 Uhr wurde von Anwohnern der Heerenstraße per Notruf der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der direkten Nachbarschaft mitgeteilt. Die genannte Örtlichkeit wurde umgehend von Polizeieinsatzkräften und sechs Ortsfeuerwehren aus der direkten Umgebung angefahren. Ebenfalls wurden Rettungskräfte des DRK und der Malteser vorsorglich entsandt. Mitarbeiter des Veterinäramtes des LK Leer und ein örtlicher Tierarzt wurden ebenfalls verständigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Scheunengebäude des landwirtschaftlichen Betriebes bereits vollständig und das Feuer griff auch bereits auf das angrenzende Wohnhaus über, so dass dreiviertel Bestand des Anwesens vernichtet wurden. Ebenso wurde der im Scheunentrakt befindliche Tierbestand in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Feuer verendeten sechzehn, teilweise tragende, Milchkühe, sieben Rinder und neun Kälber. Weitere Tiere wurden bei dem Feuer so schwer verletzt, dass sie von den hinzugezogenen Veterinären eingeschläfert werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen somit ca. 50 Tiere ums Leben. Ebenso wurde das komplette Inventar, bestehend aus Traktoren, landwirtschaftlichen Geräten und verschiedenen Futtermitteln und anderen landwirtschaftlichen Arbeitsmitteln, vollständig vernichtet. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Feuerwehr brachte bis ca. 03:20 Uhr das Feuer unter Kontrolle, im weiteren Verlauf wurde der Brandort unter Beobachtung gehalten, um wieder aufflammende Glutnester umgehend zu bekämpfen. Einsatzkräfte der Polizei führten vor Ort eine spezielle Tatortaufnahme durch. Zu der Entstehung des Brandes können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Brandsachbearbeiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, unter Hinzuziehung eines unabhängigen Brandsachverständigen durchgeführt. Der Gesamtschaden wird vorerst auf eine Million Euro geschätzt.

