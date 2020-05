Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wiederholt Wäsche von Balkon entwendet

Landau, Robert-Koch-Straße, 22.05.2020, 07:00 Uhr (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Zeitraum von 00:00 Uhr - 07:00 Uhr von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Landau wiederholt Wäsche von einem Wäscheständer entwendet.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell