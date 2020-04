Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ausfall der Reinfelder Polizeirufnummer aufgrund von Wartungsarbeiten

Ratzeburg (ots)

24. April 2020 | Kreis Stormarn - 24.04.2020 - Reinfeld

Heute Abend zwischen 20.00 und 24.00 Uhr, wird aufgrund von Wartungsarbeiten die Polizeistation Reinfeld telefonisch nicht erreichbar sein. Die Bürger und Bürgerinnen werden gebeten sich in diesem Zeitraum an das Polizeirevier Bad Oldesloe unter 04531/501-0 zu wenden. In dringenden Fällen steht die Rufnummer 110 für Notrufe selbstverständlich zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell