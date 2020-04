Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter brachen in mehrere Fahrzeuge ein

Ratzeburg (ots)

23.04.2020 | Kreis Stormarn - 21.04. bis 22.04.2020 - Glinde

In dem Zeitraum vom 21.04. bis zum 22.04.2020 kam es in Glinde, in der Sönke-Nissen-Allee und in der Straße An der Au, zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Fahrzeuge.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen suchten unbekannte Täter die Sönke-Nissen-Allee auf und schlugen die Fensterscheiben von 4 Pkw, der Marken Smart, Mercedes und Opel, ein. Anschließend wurden die Innenräume der Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht. Aus zwei Pkw wurden Gegenstände entwendet.

In der Straße An der Au in Glinde wurde ebenfalls eine Fensterscheibe eines abgestellten Wohnmobils eingeschlagen und dieses durchsucht. Ob diese Tat mit den anderen Einbrüchen in Verbindung steht, wird noch ermittelt. Aus dem Wohnmobil wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Beobachtungen im oben genannten Tatzeitraum in der Sönke-Nissen-Allee und in der Straße An der Au sowie in der näheren Umgebung gemacht? Wem sind dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

