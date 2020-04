Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorfahrt missachtet, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

24. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.04.2020 - Aumühle

Am 23.04.2020, gegen 13.05 Uhr, kam es an der Einmündung Dora-Specht-Allee / Sachsenwaldstraße in Aumühle zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 72-jährige Reinbekerin befuhr mit ihrem E-Bike die Sachsenwaldstraße in Aumühle in Fahrtrichtung Dora-Specht-Allee. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete sie beim Einbiegen nach links in die Dora-Specht-Allee die Vorfahrt eines in Richtung Emil-Specht-Allee fahrenden 78 Jahre alten Mannes in seinem Skoda Citigo. Dem Pkw-Fahrer aus Aumühle gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 72-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

