Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer schwer verletzt

Soest (ots)

Auf der Marktstraße ist es am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 80-jähriger Soester befuhr mit seinem Auto verbotenerweise die Fußgängerzone in Richtung Puppenstraße. Beim Verlassen der Fußgängerzone, an der Ecke Rosenstraße, überholte er einen vor sich fahrenden 57-jährigen Soester, der auf seinem Fahrrad unterwegs war. Beim Einscheren touchierte das Auto den Radfahrer, der sich beim Sturz schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 520 Euro. (wo)

