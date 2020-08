Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 15.08.2020

++ Kind verstirbt bei Badeunfall ++ Polizeibeamte durch mutmaßlichen Dieb bedroht ++ Körperverletzung/ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Diebstahl aus Werkstatt ++ Werkzeugdiebstahl aus Transporter ++

Ostrhauderfehn - Kind verstirbt bei Badeunfall

Ostrhauderfehn - Ein 6-jähriger Junge aus der Gemeinde Saterland ist in den gestrigen Abendstunden bei einem Unfall im Badesee "Idasee" in der Straße Idafehn-Nord ums Leben gekommen. Gegen 18:00 Uhr bemerkten Familienangehörige des Jungen dessen Verschwinden. Weil eigens durch die Familie durchgeführte Suchmaßnahmen erfolglos waren, informierten sie kurz darauf die Polizei. Die Polizei suchte unter Hinzuziehung zahlreicher weiterer Einsatzkräfte, darunter Kräfte der Feuerwehr, Kräfte der Rettungshundestaffel Ostfriesland sowie Taucher der DLRG nach dem Jungen. Gegen 20:40 Uhr konnte der Junge durch Taucher nur noch leblos aus dem See geborgen werden. Angeforderte Notfallseelsorger und ein Kriseninterventionsteam kümmerten sich um die begleitende Betreuung der Angehörigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden, das zu dem tragischen Unfall geführt haben könnte, liegen der Polizei nicht vor.

Leer - Polizeibeamte durch mutmaßlichen Dieb bedroht

Leer - Ein 36-jähriger Mann aus Leer steht im Verdacht, gestern Abend gegen 19:00 Uhr Bargeld aus der Kasse eines Eisstandes in der Mühlenstraße gestohlen zu haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße, in einem dortigen Gebüsch hockend, antreffen. Zur Durchsuchung seiner Person nahmen die Beamten den Mann mit zur Dienststelle. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 36-Jährige die Beamten fortwährend und bedrohte sie zum Teil mit dem Tode. Die Durchsuchung des Mannes führte nicht zum Auffinden des Diebesguts. Der Mann wurde wieder entlassen. Neben dem Strafverfahren wegen des Diebstahls muss sich der Mann nunmehr wegen ebenfalls wegen Bedrohung und Beleidigung gegenüber den Beamten verantworten. Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Diebstahl werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern/ Leer - Körperverletzung/ Widerstand gegen Polizeibeamte

Detern/ Leer - Am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr wurden Polizeibeamte zum Badesee "Jümmesee" in der Straße Zum See in Detern gerufen. Ein 17-Jähriger aus der Samtgemeinde Jümme hatte dort durch körperliche Übergriffe drei andere Männer leicht verletzt. Die Hintergründe des Übergriffs blieben zunächst unklar. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, ging der 17-Jährige unmittelbar mit erhobenen Fäusten und lautstark schreiend auf diese zu. Der Jugendliche musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei dieser Maßnahme schlug und trat er nach den Beamten, wodurch ein Beamter am Oberschenkel und ein Beamter an der Hand getroffen und leicht verletzt wurde. Die Beamten verbrachten den Jugendlichen mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte zunächst nach Leer zur Dienststelle und informierten neben den Erziehungsberechtigen auch das Jugendamt des Landkreises Leer. Während der Maßnahmen beleidigte der 17-Jährige die Beamten und bedrohte sie mit dem Tode. Da möglicherweise auch der Konsum von berauschenden Mitteln durch den Jugendlichen für dessen Verhalten ursächlich sein könnte, wurde er schließlich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Gegen den 17-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Leer - Zu einer Körperverletzung mit einer Metallstange soll es ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr in der Bremer Straße gekommen sein. Ein 27-jähriger Leeraner hatte zuvor ein Lokal in der Reimersstraße verlassen und war mit zwei Männern, die ihm aus dem Lokal gefolgt waren, in Streit geraten. Einer der Verfolger soll ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Metallstange auf ein Ohr des Leeraners geschlagen haben. Der 27-Jährige erlitt dabei eine ausgeprägte Verletzung am Ohr. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Identität des Täters ist der Polizei bislang unbekannt. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Er soll etwa 1,75 m groß und von etwas kräftigerer Statur sein. Zudem soll der Mann braunes lockiges Haar und einen Dreitagebart getragen haben. Bekleidet war er den Erkenntnissen nach mit einem weißen T-Shirt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland/ BAB 31 - Schwerer Verkehrsunfall

Moormerland/ BAB 31 - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, kam es gestern Abend gegen 17:10 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Emden, in Höhe der Anschlussstelle Veenhusen. Womöglich aufgrund eines geplatzten Reifens verlor der 34-jährige Fahrer aus der Gemeinde Hinte die Kontrolle über seinen BMW. Der PKW geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und in die Lärmschutzwand, ehe er vollkommen beschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer sowie ein 24-jähriger Mitfahrer und eine 30-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein 32-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall aus einem Fahrzeugfenster geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Mitinsassen wohnen ebenfalls in der Gemeinde Hinte. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten musste für etwa drei Stunden ab dem Zeitpunkt des Unfalls eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Emden eingerichtet werden. Der schwerverletzte Mann wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Insassen wurden durch Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben dem unfallverursachenden Fahrzeug wurden durch herumfliegende Trümmerteile zudem ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn sowie ein nachfolgendes Fahrzeug beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf ca. 30.000 Euro.

Weener - Diebstahl aus Werkstatt

Weener - Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Industriestraße ein und entwendete mehrere Gegenstände. Den Zutritt zu dem umfriedeten Grundstück hatte sich der Unbekannte zunächst durch gewaltsames Einwirken auf ein Zugangstor verschafft. Durch das Öffnen eines Garagentors gelang der Täter schließlich in die Räumlichkeiten der Werkstatt. Der Unbekannte floh schließlich unter Mitnahme diverser Werkzeuge und Fahrzeugteile vom Tatort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Ostrhauderfehn - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drang ein unbekannter Täter womöglich gewaltsam in den Innenraum eines VW Crafter ein, der in der Schulstraße abgestellt war. Der Täter entwendete von dessen Ladefläche diverse Elektrowerkzeuge, deren Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich liegt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

