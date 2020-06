Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Praxis; Sindelfingen: Schulsporthalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Einbruch in Praxis

Zwischen Sonntag 12.00 Uhr und Montag 05.45 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Schmiedstraße in Gärtringen zu. Der Einbrecher hebelte ein ebenerdig gelegenes Fenster einer Arztpraxis auf und stieg anschließend in die Praxisräume ein. Mutmaßlich hatte es der Unbekannte auf Bargeld abgesehen, so dass er schließlich aus einer Kasse einen zweistelligen Betrag entwendete und sich damit davon machte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Sindelfingen-Maichingen: Schulsporthalle beschädigt

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließen noch unbekannte Vandalen, die zwischen Freitag 14.00 Uhr und Samstag 15.00 Uhr eine Schulsporthalle in der Rudolf-Harbig-Straße in Maichingen heimsuchten. Vermutlich bewarfen die Täter mehrere Fensterscheiben sowie Rollladenabdeckungen im hinteren Teil der Halle mit Steinen, so dass diese beschädigt wurden. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

