POL-LB: Handtasche aus Fahrzeug in Sindelfingen gestohlen; Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der BAB 81 bei Ammerbuch

Sindelfingen: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

In der Max-Eyth-Straße in Sindelfingen schlug ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 18.45 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten BMW ein und stahl eine Handtasche. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes bezifferte man mit etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

BAB81/ Ammerbuch: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Auf der Bundesautobahn 81 kam es am Sonntag gegen 13:00 Uhr auf Höhe Ammerbuch zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Bundesautobahn in Fahrtrichtung Stuttgart, als er aufgrund eines Rückstaus abbremsen musste. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gelang dies einem nachfolgenden 56-Jährigen mit seinem VW nicht mehr, so daß beide Fahrzeuge in der Folge kollidierten. Im BMW wurden bei dem Aufprall die 37-jährige Beifahrerin sowie ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam dann heraus, dass dem 56-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Unfallschäden wurden auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, der VW wurde jedoch wegen der entzogenen Fahrerlaubnis abgeschleppt.

