Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Bad Hönningen

Bad Hönningen (ots)

In der Zeit von Samstag, 09.05.2020 ab 19 Uhr bis Montag, 11.05.2020 bis 11:30 Uhr, kam es in Bad Hönningen auf der Waldbreitbacher Straße Höhe Hausnummer 55 zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte einen schwarzen Ford Focus am Außenspiegel und entfernte sich ohne den Schaden zu melden. Wer hat was gesehen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Telefon: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

