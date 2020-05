Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Erpel

Erpel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020 ab 21 Uhr bis Freitag, 01.05.2020 bis 16 Uhr, kam es in Erpel auf dem Parkplatz Ecke Rheinstraße zur Heisterer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich ohne den Schaden zu melden. Das beschädigte Fahrzeug war ein schwarzer Mercedes Vito und wurde auf der rechten Seite beschädigt. Wer hat was gesehen? Hinweise an die Polizei Linz am Rhein Telefon: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell