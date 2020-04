Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungsbrand in Bad Bergzabern - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Dienstag, 14.04.20, entstand gegen 03:00 Uhr ein Wohnungsbrand in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei welchem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Der Bewohner, der selbst noch vergeblich Löschversuche unternommen hatte, blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

