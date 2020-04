Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Wer hat die Heckscheibe eingeschlagen ?

Hördt (ots)

Wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Germersheim. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hördt. An dem Auto der Marke Peugeot wurde die Heckscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Der Sachschaden wurde auf 1000 EUR beziffert. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Schaden am Montag gegen 11.30 Uhr festgestellt. Das Fahrzeug wurde gegen Mitternacht in der Propsteistraße abgestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 entgegen.

