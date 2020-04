Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Feldweg am Birnbach, 11.4.20, 17.10 Uhr Sachbeschädigung; brennender Baum

Landau (ots)

Am frühen Samstagabend (11.4.20) gegen 17.10 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Baum bei einem Feldweg beim Birnbach am östlichen Stadtrand in Landau informiert. Es konnte festgestellt werden, dass der Baum angezündet worden war. Durch Zeugen konnten unmittelbar vor entstehen der Rauchsäule zwei Männer festgestellt werden, die sich zügig von der Brandstelle entfernten. Der Sachschaden am Baum wird auf ca. 500EUR geschätzt. Der Feldweg war zum Brandzeitpunkt durch Spaziergänger und Radfahrer gut benutzt.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell