Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkersweiler/L495 - Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Völkersweiler (ots)

Am 12.04.2020 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden an zwei geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die beschädigten Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf einem Feldweg an der L495 im Bereich Völkersweiler in Richtung Lug.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.: 06343/93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

