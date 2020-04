Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Polizeibeamter bei Einsatz verletzt

Lingenfeld (ots)

Auf Grund eines Verkehrsunfalls in der Ortschaft Lingenfeld rückten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr aus. Ein 23 - jähriger Germersheimer verlor im Bereich der Germersheimer Straße in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und landete an einer Hauswand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit und konnte im Nachbarort Westheim kontrolliert werden. Der Fahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheins und stand zum Kontrollzeitpunkt unter Alkohol - sowie Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Die Folge ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin befand sich im Fahrzeug noch ein 29 - jähriger Beifahrer, welche im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen einem Beamten ans Bein trat und die eingesetzten Polizisten fortlaufend beleidigte. Gegen ihn wird ermittelt wegen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

