POL-OG: Neuried, Altenheim - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung-

Neuried, Altenheim (ots)

Die nach einem Gebäudebrand am Donnerstagnachmittag in der Vogesenstraße leicht verletzten Personen durften nach einer erfolgten Untersuchung das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte erhitztes Speiseöl, welches sich in der Folge entzündete, für den Feuerausbruch verantwortlich gewesen sein. Während der Anbau des Gebäudes niedergebrannt ist, blieb das eigentliche Wohnhaus unbeschadet und ist dementsprechend bewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Zur Dokumentation des Brandverlaufs war am Donnerstag ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ursprungsmeldung vom 05.03.2020, 17:30 Uhr

Neuried, Altenheim - Gebäudebrand

Neuried, Altenheim Der Notruf von Anwohnern rief Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 16:40 Uhr am heutigen Nachmittag auf den Plan. Wehrleute kämpfen aktuell gegen die aus einem Wohnhaus in der Vogesenstraße schlagenden Flammen. Alle Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses und der angrenzenden Gebäude konnten ihre Häuser verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen leicht verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung.

