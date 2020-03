Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe haben es hochwertige Fahrräder abgesehen

Karlsruhe

Insgesamt vier hochwertige Fahrräder haben Diebe am Montag und Dienstag in der Karlsruher Sonnenstraße und in der Geibelstraße entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter, zwischen 18:30 Uhr und 07:30 Uhr, Zutritt in eine Tiefgarage in der Sonnenstraße. Hier beschädigten sie meist mit brachialer Gewalt die Parkboxen und öffneten vermutlich mit Hilfe einer Flex die Rahmenschlösser der E-Bikes. In der Folge nahmen die Diebe die E-Bikes samt Zubehör an sich und verschwanden bislang unerkannt. Der hier angerichtete Diebstahlschaden beläuft sich auf über 9.000 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Dienstag zwischen 18:20 Uhr 22:00 Uhr in der Geibelstraße / Rheinstraße. Hier öffneten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise das Kettenschloss eines Pedelecs. Mit dem Fahrrad im Wert von 6.000 Euro konnten die Täter bislang unerkannt flüchten.

Der Polizeiposten Mühlburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die am Montag sowie Dienstag in den Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721-9599103 melden.

