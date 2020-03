Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub auf der Mallinckrodtstraße - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0284 Ein unbekannter Täter hat am gestrigen Tag, 10.3., einen Mann ausgeraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 19.40 Uhr verließ ein in Niedersachsen wohnhafter 21-jähriger Mann eine Gaststätte in der Münsterstraße. Im Bereich der Mallinckrodtstraße 116 sprach ihn ein unbekannter Mann an. Nach einer kurzen Auseinandersetzung schlug der Täter mit einer Glasflasche auf ihn ein. Anschließend entwendete der Täter ihm den Rucksack inklusive Geldbörse. Der Unbekannte flüchtete in südliche Richtung über die Münsterstraße. Der 21-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Der Täter wird als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze helle Haare. Nach Aussagen des Opfers soll er ein arabisches Aussehen gehabt haben.

Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

