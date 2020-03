Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am Dienstagvormittag in eine Wohnung in Bruchsal eingebrochen und hat dabei etwa 100 Euro Bargeld erbeutet, obwohl er von der heimkehrenden Bewohnerin gestört wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 11 Uhr zunächst Zugang zu der in der Moltkestraße gelegenen Einzimmerwohnung. Bei seiner anschließenden Suche nach Beute nahm der Dieb das dabei aufgefundene Bargeld an sich. Noch während der Tat wurde er von der gerade heimkehrenden Bewohnerin entdeckt, woraufhin der Einbrecher über die Terrassentür nach draußen flüchtete und sich in Richtung Bahnhof vom Tatort entfernte.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 20 - 30 Jahre alten und 160 - 180 cm großen Mann gehandelt haben. Dieser war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und einer bunten Zipfelmütze mit Bommel bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

