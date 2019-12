Polizei Bochum

POL-BO: Bierdosen-Radfahrer touchiert Auto und flüchtet: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Mit einer Bierdose in der Hand touchierte ein Radfahrer im Bochumer Stadtzentrum ein Auto und flüchtete. Die Polizei veröffentlicht jetzt mit Richterbeschluss ein Foto des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall hat sich am 6. Juli (Samstag) auf der Castroper Straße ereignet. Der unbekannte Radfahrer kaufte zunächst in der Tankstelle (Hausnummer 190) eine Bierdose, stieg dann gegen 20.40 Uhr aufs Rad und fuhr in Schlangenlinien auf den Bürgersteig in Richtung Zentrum. Nach wenigen Metern verlor er die Kontrolle, geriet auf die Straße, touchierte das entgegenkommende Auto einer 24-Jährigen und stürzte. Ohne sich um den am Auto entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete er.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten den flüchtigen Unfallverursacher sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

