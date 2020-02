Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung: Polizei sucht Exhibitionisten - Mann auf Foto identifiziert

Paderborn (ots)

(mh) Kurz nachdem die Polizei Paderborn das Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht hatte, der im Verdacht steht, sich am 25. November 2019 in einem Bus zwischen Paderborn und Dahl vor einer Frau entblößt zu haben, konnte die Person identifiziert werden. Mehrere Zeugen hatten entsprechende Hinweise geliefert. Der Tatverdächtige wurde bereits vernommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Paderborn nimmt die Fahndung zurück, dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet gleichzeitig all jene, die das Fahndungsfoto geteilt haben, dieses wieder zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell