Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht

Ein verletztes Kind

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 12-jähriger Junge am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen. Das Kind war mit dem Fahrrad gegen 12.45 Uhr im Kreisel der L579 in Richtung Eggeroder Straße unterwegs, als ein Autofahrer von der L579 in Richtung Horstmaer in den Kreisverkehr einfuhr und offenbar den Jungen übersah. Es kam zur Kollision und der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Der Verursacher hielt mit seinem Auto an und erkundigte sich kurz nach dem Jungen, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Laut Zeugin soll es sich um einen circa 40 - 50 Jahre alten Mann, mit kurzen dunklen Haaren und einer Brille gehandelt haben. Gefahren sei der Mann mit einem weiß lackierten Bulli, der Marke Opel, Typ Vivaro. Der Transporter trug ein MS-Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Vorfällen, bei denen letztlich ein Strafverfahren wegen "Unfallflucht" eingeleitet werden muss. Kinder können schließlich keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben! Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei informiert.

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

