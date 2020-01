Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall mit unbekanntem Radfahrer

Bocholt (ots)

Das unbekannte Opfer eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei in Bocholt. Ein 68 Jahre alter Autofahrer bog am Mittwoch gegen 12.05 Uhr von der Ludwig-Erhard-Straße kommend nach rechts auf die Willy-Brandt-Straße ein. Im Rückspiegel sah der Bocholter seinen Angaben nach ein Fahrrad, das auf der Straße lag - möglicherweise hat das Auto den Radfahrer beim Abbiegen touchiert. Ein Mann habe neben dem liegenden Fahrrad gestanden und in Richtung des Fahrzeuges gestikuliert. Der Autofahrer habe bei der nächsten Möglichkeit gewendet, um zur Unfallstelle zurückzufahren. Der Radfahrer habe sich entfernt gehabt. Der 68-Jährige suchte daraufhin die Polizeiwache auf. Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell