Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei BMW-Diebstähle über Nacht

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag sind in Paderborn zwei BMW-Modelle gestohlen worden.

Um 21.30 Uhr parkte der Besitzer eines schwarzen BMW X5, Baujahr 2017, seinen Wagen am Mittwochabend in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Cheruskerstraße. Gegen 03.45 Uhr bemerkte er den Diebstahl des SUV.

An der Fechtlerstraße fiel der Diebstahl eines schwarzen BMW M2 Competition, Baujahr 2018, um 08.00 Uhr auf. Das Coupé war Abend auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt worden.

Beide Fahrzeuge hatten PB-Kennzeichen und waren mit "keyless-go"-System ausgestattet. Die Schlüssel der Autos befanden sich in den Häusern. Sehr wahrscheinlich fingen die Autodiebe die Funksignale der Schlüssel mit technischen Geräten ab, um die Reichweite der Funkwellen zu verlängern. So konnten die Autos ohne weitere Hilfsmittel geöffnet und gestartet werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Umfeld der Tatorte gesehen wurden, Telefon 05251/3060.

Tipps und Ratschläge, wie Fahrzeuge gegen Diebstahl gesichert werden können, hat die Polizei Paderborn auf ihrer Homepage eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell