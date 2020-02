Polizei Paderborn

POL-PB: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der L549 hat sich am Dienstagmorgen eine 19-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit einem Ford aus Fürstenberg kommend in Richtung Bad Wünnenberg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Von dort aus prallte sie zurück auf ihre Fahrbahn in die dortige Leitplanke. Dann kam das Fahrzeug zum Stehen. Die Frau zog sich leichte verletzungen zu, die vor Ort in einem Rettungswagen behandelt wurden. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

