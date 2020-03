Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Damhirsch nach Stichverletzung verendet

Karlsruhe (ots)

Einen 1-jährigen Damhirsch fanden Mitarbeiter des Vogelparks am Dienstag gegen 18.30 Uhr tot im Wildgehege auf. Bislang Unbekannte haben dem Tier, vermutlich zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, einen Stich im Bereich der Brust versetzt, worauf der Damhirsch verendete. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die an Dienstagnachmittag beim Vogelpark in Jöhlingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

