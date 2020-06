POL-LB: Böblingen: 47-Jähriger fährt in Dagersheim gegen Hauswand; Unbekannter löst Feuerlöscher aus; Fahrzeugaufbruch; Streit am Bahnhof

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen-Dagersheim: 47-Jähriger fährt gegen Hauswand - 34.000 Euro Sachschaden

Ein 47-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 14:30 Uhr die Albert-Schweitzer-Straße in Böblingen-Dagersheim, als er mutmaßlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die Kontrolle über seinen Smart verlor. In der Folge kam er auf Höhe eines Küchenstudios von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Gebäudewand. Bei dem Aufprall wurde die ganze Wand, eine ausgestellte Küche sowie der Smart beschädigt. Die Sachschäden werden auf insgesamt etwa 34.000 Euro geschätzt.

Böblingen: Unbekannter löst Feuerlöscher aus

Am Wochenende löste in einer Tiefgarage in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ein bislang unbekannter Täter mehrere Feuerlöscher aus und versprühte deren Inhalt in der Tiefgarage und auch auf der Straße vor der Einfahrt. Die Höhe der Sachschäden konnte bislang noch nicht benannt werden. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 an das Polizeirevier Böblingen wenden.

Böblingen: Fahrzeug aufgebrochen

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag 23:40 Uhr, wurde im Mönchweg in Böblingen ein dort abgestellter Suzuki Swift aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene Unterlagen entwendet, deren Wert bislang noch nicht beziffert worden sind. Die am Fahrzeug verursachten Sachschäden werden auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Böblingen: Streit am Bahnhof

Am Bahnhof in Böblingen gerieten ein 32-Jähriger und ein 49-Jähriger gegen 22:15 Uhr in Streit. In der Folge warf der 32-Jährige eine Flasche auf den 49-Jährigen, die ihn allerdings verfehlte. Damit war der Streit aber noch nicht erledigt, was dazu führte, dass der 32-Jährige seinen Kontrahenten mit den Fäusten schlagen wollte. Dieser wich dem Angriff jedoch aus, so dass der 32-Jährige vermutlich durch seinen eigenen Schwung zu Boden stürzte. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei bestätigte sich der Verdacht einer starken Alkoholisierung des 32-Jährigen.

