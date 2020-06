Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 19-Jähriger von unbekanntem Täter bei versuchtem Raub verletzt, Zigarettenautomat aufgebrochen; Weil der Stadt: Einbruch in Tankstelle

Leonberg: 19-Jähriger von unbekanntem Täter bei versuchtem Raub verletzt

Am Sonntag gegen 00.30 Uhr wurde ein 19 Jahre alter Mann in der Bahnhofstraße in Leonberg Opfer eines versuchten Raubes und hierbei durch den Täter verletzt. Das Opfer ging zu Fuß die Straße in Richtung des Bahnhofs entlang, als ihm der Täter entgegen kam. Dieser schien unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen, da er teilweise schwankte. Darüber hinaus machte er auf den 19-Jährigen einen aggressiven Eindruck und schien herum zu pöbeln. Allerdings konnte der 19-Jährige das Gesagte nicht verstehen, da der Unbekannte zunächst in einer ausländischen Sprache redete. Als er sich schließlich kurz vor dem 19-Jährigen befand, forderte der Täter das Handy seines Opfers. Als der junge Mann die Herausgabe verneinte, soll der Unbekannte ein Messer gezogen und ihn damit am Arm verletzt haben. Der 19-Jährige wehrte sich mit einem Faustschlag, drehte sich schließlich um und rannte in Richtung einer Schule. Anschließend begab er sich direkt zum Polizeirevier und erstattete Anzeige. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den leicht verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter dürfte zwischen 20 bis 25 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein. Er hat einen Kinnbart und wurde als südländischer Typ beschrieben. Der Mann trug eine schwarze Hose und eine Bomberjacke. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Leonberg-Silberberg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, stellte ein aufmerksamer Zeuge fest, dass am S-Bahn-Bahnhof Rutesheim ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden war und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Leonberg überprüften den Zigarettenautomat im Anschluss. Tatsächlich hatten bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam geöffnet und ausgeräumt. Es fehlten die Zigarettenpackungen und Bargeld bis auf ein paar wenige Münzen, die im Automat zurückgeblieben waren. Die Münzen wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Darüber hinaus steht auch noch nicht fest, welchen Wert die Beute haben dürfte. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht weitere Zeugen.

Weil der Stadt: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zum Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf und stahlen anschließend Tabakwaren im Wert von etwa 5.000 Euro. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf weitere 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, entgegen.

