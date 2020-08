POL-LER: Pressemitteiluung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteiluung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Körperverletzung++Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl mit Waffen++Einbruch in Sonderpostenmarkt++

Emden - Körperverletzung Emden - Am 11.08.2020, gegen 17:00 Uhr kam es in Emden am einem Bootsanleger an der Straße `Am Marienwehrster Zwinger` zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern, welche mit einer Körperverletzung endete. Ein 44 Jahre alter Mann aus Emden saß auf einem Bootsanleger im Bereich des Emder Stadtgraben, welcher sich in Höhe des Bolardusfriedhofes befindet, als sich ein bislang unbekannter Mann, in Begleitung einer Frau, auf einem Tretboot näherte. Nach einer verbalen Streitigkeit fuhr der unbekannte Mann mit dem Tretboot an den Anleger, stieg aus dem Boot aus und schlug dem 44-jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte sich der Mann zusammen mit seiner Begleiterin wieder auf dem Tretboot. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und der Polizei mitgeteilt, dass die Tatausführung von einer jungen Frau mit dem Smartphone videografiert worden sein soll. Die Polizei in Emden bittet diese junge Frau, sich zeitnah bei der Polizei zu melden.

Emden - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl mit Waffen Emden - Am 15.08.2020 um 19:32 Uhr kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Teutonenstraße zu einem Ladendiebstahl, bei welchem ein 22-jähriger Emder und eine 16-jährige Emderin zusammen agierten. Die beiden Personen entwendeten mehrere Gegenstände, darunter Drogerieartikel und Süßigkeiten. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Mitarbeiterinnen des betroffenen Geschäftes sprachen den Mann und die junge Frau kurz vor Verlassen des Ladens an und bemerkten dabei, dass der junge Mann ein Messer in der Hosentasche hatte, welches aber nicht zum Einsatz kam. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Messer um ein sogenanntes Fallmesser handelt, welches gemäß Waffengesetz als verbotener Gegenstand eingestuft ist und keiner erlaubten Ausnahme entspricht. Bei der 16-jährigen Emderin wurde zusätzlich ein Elektroimpulsgerät festgestellt. Zudem führte die junge Frau Betäubungsmittel sich. Gegen beide Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Einbruch in Sonderpostenmarkt Bunde - In der Zeit vom 15.08.2020, 18:20 bis zum 17:08.2020, 08:00 Uhr kam es an einem Sonderpostenmarkt in der Industriestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die derzeit unbekannten Täter den rückwärtigen Bereich des Sonderpostenmarktes auf, in dem sie zur Anfahrt die Straße am Park nutzten. Dort überwanden die Täter einen Graben und schnitten mit einem nicht näher bekannten Werkzeug Aufstiegshilfen in den dortigen Zaun, nach dem die Täter auf das Gelände gelangt waren, verschafften Sie sich Zutritt zu einem dortigen Verkaufszelt und entnahmen original im Lieferkarton verpackte Ware, zumeist Campingzubehör. Nach der Spurenlage wurden die Kartons über den Einstiegsweg vom Gelände verbracht. Zum Transport müssen die Täter über einen Pkw mit Anhänger oder einen Lieferwagen verfügt haben. Die Polizei sucht Hinweisgeber, die einen Lieferwagen, oder einen Pkw mit Anhänger im oben genannten Zeitraum im Bereich der Industriestraße oder der direkten Umgebung am Wochenende aufgefallen ist.

