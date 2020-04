Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall weiter gefahren

Nicht um den Schaden kümmerte sich wohl am Mittwoch ein Motorradfahrer in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Dacia in der Wielandstraße und wollte nach rechts in die Westtangente einfahren. Aufgrund des bevorrechtigten Verkehrs musste er warten. Ein unbekannter Motorradfahrer kam wohl von hinten und fuhr dem Dacia in das Heck. Der Kradlenker stürzte wohl daraufhin, setzte sich aber gleich wieder auf sein Motorrad. Beide Fahrzeuglenker setzten im Anschluss daran ihre Fahrt fort. Den Schaden stellte der 19-Jährige erst später fest und erstattete bei der Polizei eine Anzeige. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Telefon 07161/93810) und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Motorradfahrer machen können.

+++++++ 0659817

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell