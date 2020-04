Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unbekannter belästigt Mädchen

Zwei Mädchen soll ein Unbekannter in Blaustein unsittlich angesprochen haben.

Ulm (ots)

Die Ulmer Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Vorfalls am Osterwochenende in Blaustein. An Karsamstag saßen kurz vor 18 Uhr zwei Mädchen an der Kurt-Mühlen-Straße. Dort führt eine Brücke über die Gleise, daneben führt ein Radweg vorbei. Am Abgang von der Brücke zum Radweg saßen die 14 und 16 Jahre alten Mädchen auf der Treppe. Plötzlich habe sie ein Mann angesprochen, erzählten die Jugendlichen später der Polizei. Er habe ihnen Geld für sexuelle Handlungen geboten. Die Mädchen gingen weg und ließen den Unbekannten einfach stehen. Später verständigten sie die Polizei. Die Kriminalpolizei sucht jetzt den Unbekannten. Der sei etwa 30 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hatte kurze dunkle Haare, die er oben etwas länger trug. Zudem trug er einen Knebelbart, der in einen Dreitage-Bart überging. Auffallend war ein schwarzes T-Shirt mit vielen weißen Punkten. Dazu trug er eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Der Mann sprach gebrochen deutsch und hatte einen Ledergeldbeutel dabei.

Die Kriminalpolizei fragt jetzt:

- Wer kennt den Mann? Wer kann Hinweise auf ihn geben? - Wer hat den Unbekannten am Samstag gegen 18 Uhr an der Brücke der Kurt-Mühlen-Straße über die Gleise gesehen? - Wer hat den Vorfall beobachtet? - Wer kann sonst Hinweise geben? - Wer ist sonst noch von diesem Mann angesprochen worden?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

