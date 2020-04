Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher muss draußen bleiben

In Ehingen ist in den vergangenen Tagen ein Einbruch gescheitert.

Ulm (ots)

Entdeckt wurde die Tat am Dienstag: Der Betreiber einer Firma am Sternplatz stellte Einbruchspuren an seinem Haus fest. Offenbar hat jemand in den vergangenen Wochen versucht, in das Gebäude einzudringen. Der Täter hebelte an Türen und Fenstern. Doch die waren zu stabil. Seine Tat scheiterte. Die Ehinger Polizei (Tel. 07391/5880) ermittelt jetzt, um dem Unbekannten auf die Spur zu kommen. Sie rät, sich von Profis zum Schutz vor Einbrüchen beraten zu lassen. Solche Profis sind zum Beispiel die Polizisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Interessierte aus dem Raum Ehingen können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 Termine für kostenlose Beratungen vereinbaren. Erste Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

