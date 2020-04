Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Raub misslingt

Ohne Beute flüchteten zwei Unbekannte am Mittwoch in Heidenheim.

Kurz nach 18.45 Uhr lief ein 26-Jähriger mit seinem Bekannten im Bereich der Schloss Arkaden. Dort trafen sie auf zwei Unbekannte Männer. Die fragten nach Geld was der 26-Jährige wohl verneinte. Der 26-Jährige und sein Bekannter liefen weiter. An einem Geldautomat wollte er wohl Geld abheben. Die zwei unbekannten Männer überholten die zwei und versperrten ihnen den weiteren Weg. Sie forderten wohl erneut Geld was wiederum verneint wurde. Danach liefen sie weiter in Richtung Marienstraße. Die Unbekannten nahmen die Verfolgung auf. Auf Höhe des Finanzamtes schlugen sie auf den 26-Jährigen wohl ein und versuchten ihm sein Mobiltelefon wegzunehmen. Das misslang und sie flüchteten. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach den Unbekannten. Einer der Unbekannten soll etwa 190cm groß und kräftig gewesen sein. Er trug wohl einen grauen Kapuzenpulli und eine lange Hose. Der zweite Unbekannte hatte kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben.

