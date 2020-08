POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Evakuierung eines Seniorenwohnheimes Rhauderfehn - Am 18.08.2020 wurde eine Brandmeldung für das Seniorenwohnheim am Ancora-Ring herausgegeben. Es stellte sich nach der Meldung heraus, dass die Solaranlage des Wohnheimes einen Defekt aufwies und daher erhöhte Co2- Werte in den Innenräumen der Seniorenanlage zu befürchten waren. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte dieses nach einer Messung bestätigt werden, so dass nach bisherigen Erkenntnissen 82 Bewohner aus ihrem Zimmern evakuiert wurden. Auch die Abteilung der schwer pflegebedürftigen Bewohner wurde überprüft, da hier die Werte im Normbereich lagen, war eine Räumung dieser Zimmer nicht erforderlich. Es erfolgte eine durchgehende Überwachung der bettlägerigen Menschen durch das Pflegepersonal des Hauses. Durch die Feuerwehr wurden alle Räume belüftet, so dass ein Betreten der betroffenen Innenräume wieder gefahrlos möglich war. Anschließend wurden alle Hausbewohner, in deren Bereich die erhöhten Co2-Werte festgestellt worden waren, durch ein Team des Deutschen Roten Kreuzes medizinisch kontrolliert. Die Polizei war mit 10 Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort.

Leer - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet Leer - Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer aus Leer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Radfahrer den rechten Radweg der Bremer Straße in Richtung Hauptstraße. In Höhe der Einmündung Marienstraße lief ein bislang unbekannter Fußgänger telefonierend auf dem Radweg. Als der 72-Jährige mehrfach klingelte, um gefahrlos weiterfahren zu könne, blieb der Fußgänger plötzlich auf dem Radweg stehen. Der 72-Jährige bremste ab, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt und unerlaubt von der Unfallstelle. Er wird auf ein Alter von 35 Jahren und eine Größe von 185cm geschätzt. Er war von kräftiger Statur und trug ein blaues Hemd, eine dunkle Jeans sowie ein schwarzes Cap. Zeugen oder Hinweisgeber werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am 18.08.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr kam es an der Papenburger Straße 13 auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einer erheblichen Beschädigung an einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Focus, Farbe Blau. Ein zu ermittelnder Verkehrsteilnehmer streifte nach bisherigen Erkenntnissen das geparkte Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite, welche dabei vollständig zerkratzt wurde. Auch wurde bei dem seitlichen Anprall der rechte Außenspiegel eingeklappt und beschädigt. Der Schaden wird in Höhe eines vierstelligen Betrages geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat vor die Unfallspuren in Augenschein genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzten

