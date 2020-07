Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hoher Schaden bei Gebäudebrand - Keine Verletzten+++ Wurden Giftköder ausgelegt? +++ Kontrolle eines E - Scooter - Fahrers+++ Plane eines LKW bleibt an Ampel hängen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 30.07.020:

Reiskirchen: Hoher Schaden bei Gebäudebrand - Keine Verletzten

In der Straße Am Rain in Hattenrod kam es am Donnerstagmorgen zu einem Gebäudebrand. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Die Rettungskräfte wurden gegen 06.30 Uhr alarmiert. Der Dachstuhl stand bereits in Flammen. Glücklicherweise konnten die sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses den Bereich alle rechtzeitig verlassen. Alle blieben unverletzt. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen technischen Defekt. Die Untersuchungen und Ermittlungen sollen, sobald das Haus betretbar ist, von den Brandursachenermittlern der Gießener Kripo fortgesetzt werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lollar: Wurden Giftköder ausgelegt?

Offenbar wegen einer Vergiftung musste ein Hund vor etwa vier Wochen eingeschläfert werden. Sehr wahrscheinlich hatte das Tier während des "Gassi Gehens" am 29.06.2020 in der Altenburgstraße bei Odenhausen Gift zu sich genommen. Wenige Stunden später musste der Hund dann in einer Tierklinik eingeschläfert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Kontrolle eines E - Scooter - Fahrers

Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Gießener Polizeidirektion einen Fahrer eines E - Scooters. Der 19 - Jährige wurde gegen 18.10 Uhr in der Leipziger Straße angehalten. Dabei stellte es sich heraus, dass der Roller keine Versicherung bzw. Zulassung besitzt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

Gießen: Kontrolle der Arbeitsgruppe Tuner / Poser

Ein 3er BMW wurde am frühen Donnerstagmorgen von der Arbeitsgruppe Tuner / Poser genauer unter die Lupe genommen. Die fachkundigen Beamten der Polizeidirektion Gießen stellten schnell fest, dass der an dem BMW, der in der Pistorstraße kontrolliert wurde, angebrachte Heckspoiler nicht zugelassen war. Auf den 19 - Jähriger Fahrer kommt nun eine Anzeige zu. Darüber hinaus erlosch durch den Einbau die Betriebserlaubnis des PKW.

Gießen: Kellner Geldbörse entwendet

Am Mittwoch, gegen 10.15 Uhr, hat ein Unbekannter aus einer Gaststätte in der Mäusburg in Gießen eine Kellner Geldbörse mitgehen lassen. Dabei handelt es sich um eine rote Geldbörse mit einem Inhalt von etwa 200 Euro. Der Dieb soll helle lockige Haare haben und wird auf ca. 170 Zentimeter geschätzt. Er soll schlank sein und eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Gewinnspielbetrügerin legt auf

Ein 62 - Jähriger aus Staufenberg war in den letzten Tagen auf der Hut, als sich sogenannte Gewinnspielbetrüger bei ihm meldeten. Die Unbekannten hatten in der letzten Woche mehrfach bei ihm angerufen und behauptet, dass der Staufenberger 38.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er lediglich 900 Euro an Gebühren und Notarkosten bezahlen. Diese Gebühr könne er mittels bestimmter Zahlkarten, die er in Lebensmittelmärkten erwerben könne, entrichten. Der aufmerksame 62 - Jährige pochte dann darauf, dass er zunächst seinen Gewinn erhalten wolle. Erst danach könne er Gebühren entrichten. Die unbekannte Anruferin, die offenbar deutsch mit einem osteuropäischen Akzent sprach, legte dann einfach auf und meldete sich nicht mehr.

Gießen: Streit und Schlägerei am Lahnufer gemeldet

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dieser Streit, an dem etwa zehn Personen beteiligt gewesen sein sollen, soll dann in einer Schlägerei geendet sein. Als mehrere Streifenwagen in den Bereich der Stadtwerke an der Lahn fuhren, waren die Streithähne offenbar geflüchtet.

Gießen: Dieb gesucht - Polizei fahndet nach Jugendlichem mit kurzer Hose und Trainingsjacke

Eine Geldbörse wurde einer 18 - Jährigen am Mittwochabend in der Ringallee in Gießen entwendet. Der Unbekannte hatte in eine Handtasche, die in der Nähe des Beachclubs abgelegt war, gegriffen und dabei die Geldbörse entwendet. Anschließend wurde der Dieb, der auf ein Alter von etwa 15 Jahre geschätzt wird, noch einige Meter verfolgt. Ihm gelang es dann aber zu entkommen. Der Dieb soll etwa 165 Zentimeter groß sein und soll eine kurze Hose und eine Trainingsjacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe greifen in den Korb eines Rollators

Ein 77 - Jähriger wurde am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, von dreisten Dieben bestohlen. Die Unbekannten hatten in einem unbeobachteten Moment zugegriffen. Der Senior war mit dem Rollator gerade in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere Kratzer hinterlassen

Mehrere Kratzer hat ein Vandale in der Nacht zum Donnerstag im Chamissonweg hinterlassen. Der Täter hatte an einem Ford Kuga mehrere Beschädigungen an den Türen angerichtet. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag (26.Juli) 22.00 Uhr und Montag (27.Juli) 16.00 Uhr einen in der Ringstraße in Cleeberg geparkten Audi. Der schwarze A4 parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte das Fahrzeug an der linken, hinteren Tür. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Unfallflucht in der Industriestraße

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VWs nach einer Unfallflucht in der Industriestraße in Annerod. Auf bislang unbekannte Art beschädigte der Unbekannte den schwarzen Polo auf der linken, hinteren Seite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen BMW handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren VW beschädigt

Zwischen Dienstag (28.Juli) 13.00 Uhr und Mittwoch (29.Juli) 12.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Straße "Am Bergwerkswald" geparkten VW. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte den am Fahrbahnrand geparkten grauen EOS. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern.

Gießen: Zusammenstoß beim Rückwärtsrollen

Zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwoch (29.Juli) gegen 12.40 Uhr in der Westanlage. Ein 79-jähriger Mann aus Gießen in einem Skoda und ein 30-jähriger Gießener in einem Mazda standen hintereinander an einer Ampel in Höhe des Parkhauses Westanlage. Der 79-Jährige rollte offenbar mit seinem Fahrzeug zurück und stieß dabei gegen den Mazda des 30-Jährigen. Vermutlich bemerkte der Skoda-Fahrer den Zusammenstoß nicht und fuhr weiter. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.100 Euro geschätzt.

B457/Lich: Plane eines LKW bleibt an Ampel hängen

Am Mittwoch (29.Juli) gegen 13.50 fuhr ein 75-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger von der Autobahn 5 auf die Bundesstraße 457 in Richtung Lich ab. Da die Plane des LKWs vermutlich nicht ordnungsgemäß gesichert war, blieb sie an der Ampelanlage hängen. Beim Weiterfahren riss sie vom Auflieger ab und fiel auf die Fahrbahn. Die Polizei schätzt den Schaden an der Ampelanlage auf 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (29.Juli) gegen 15.25 Uhr in der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg. Eine 47-jährige Frau aus Pohlheim befuhr in einem Mercedes die Hubertusstraße in Richtung Ludwigstraße. Beim Einbiegen in die Ludwigstraße übersah die 47-Jährige offenbar einen 56-jährigen Gießener in einem Fiat, der in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 50-jährige Mitfahrerin des Gießeners leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Von der Fahrbahn abgekommen und in Gegenverkehr geraten

Zwei Leichtverletzte und 6.000 Schaden sind die Folgen eines Unfalls in der Sudetenstraße in Großen-Linden. Eine 18-jährige Frau aus Gießen befuhr in einem Mazda die Sudetenstraße. Dabei kam die Mazda-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem VW einer 32-Jährigen aus Linden zusammen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Mittwoch (29.Juli) gegen 17.00 Uhr einen Opel auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Großen-Linden. Vermutlich beim Einparken beschädigte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den grauen Meriva und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 53-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen einer Unfallflucht zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß beim Fahrspurwechsel

Mittwochabend (29.Juli) gegen 20.15 Uhr kam es in der Ostanlage zu einem Unfall. Eine 26-jährige Frau aus Grünberg in einem Ford befuhr die rechte Linksabbiegerspur in Richtung Nordanlage und ein 53-jähriger Mann aus Staufenberg in einem BMW befuhr die rechte Geradeausspur in Richtung Marburger Straße. Trotz Einordnung auf die Linksabbiegerspur beabsichtigte die Grünbergerin geradeaus weiterzufahren und wechselte auf die linke Geradeausspur. Der 53-Jährige wollte einen langsam fahrenden PKW überholen und wechselte ebenfalls auf die linke Geradeausspur. Beim gleichzeitigen Spurwechsel prallten beide Fahrzeuge seitlich gegeneinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Opel macht sich selbstständig

Zu einem Unfall kam es Mittwochabend (29.Juli) gegen 20.30 Uhr in der Raiffeisenstraße. Ein 79-jähriger Mann aus Hungen parkte seinen Opel auf einer Parkfläche in Höhe des Bahnhofs. Vermutlich wegen unzureichender Sicherung machte sich der Opel selbstständig. Der 79-Jährige versuchte noch durch Körperkraft das Fahrzeug aufzuhalten und verletzte sich dabei schwer. Der Opel stieß gegen einen Linienbus. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Wenden VW beschädigt

Am Donnerstag (30.Juli) gegen 08.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann in einem Opel die Friedrich-Straße in Richtung Leihgesterner Weg. In Höhe der Einmündung zur Arndtstraße beabsichtigte der Opel-Fahrer zu wenden und stieß dabei mit seiner vorderen Stoßstange gegen die hintere Stoßstange eines am Fahrbahnrand geparkten VWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Blumenkübel umgefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag (30.Juli) gegen 11.00 Uhr mit einem Kleinbus den Radweg zwischen Georg-Philipp-Gail-Straße und Friedlandstraße. Dabei beschädigte der Unbekannte zwei Blumenkübel in einem Vorgarten. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Kind in der Bahnhofstraße

Am Donnerstag (30.Juli) gegen 13.50 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Gießen die Bahnhofstraße. Als sich die Gießenerin in Höhe der Hausnummer 7 befand, kam es zum Zusammenstoß mit einem zweijährigen Kind, welches offenbar plötzlich die Richtung wechselte und in das Fahrzeug der 51-Jährigen lief. Dabei verletzte sich das Kind leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

