Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei bring Ausreißer zurück

Mainz (ots)

Am 7. Juli 2020, gegen 15.00 Uhr, stellten Beamte des Bundespolizeireviers in Mainz zwei jugendliche Ausreißer fest und sorgten dafür, dass diese wieder "nach Hause" kommen. Ein 15-jähriger Junge fuhr ohne gültigen Fahrschein im RE 29519 von Bad Münster am Stein nach Mainz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Junge von seiner Wohngruppe des CJD Reckweilerhof in Wolfstein als vermisst gemeldet war. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Betreuer wurde der Jugendliche an das Jugendamt Mainz (Wohngruppe Juvente) übergeben. Auch seine 14-jährige Begleiterin, wie er ohne gültigen Fahrschein unterwegs, war von zu Hause abgängig. Sie wurde von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein als vermisst gemeldet. Nach Rücksprache mit der sorgeberechtigten Mutter, konnte diese ihre Tochter dann auf dem Bundespolizeirevier Mainz abholen.

