Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Die etwas andere "Fundsache"

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Yorkshire-Terrier erschien eine 31-jährige Frau am 17. Juni 2020, gegen 12.40 Uhr, auf dem Bundespolizeirevier Mainz. Sie erklärte den Beamten auf der Wache, dass sie den Hund am Dienstag im Bereich des Mannheimer Bahnhofes gefunden hätte. Der verängstigte Hund kam ihr entgegen und blieb vor ihr stehen. Die Frau konnte im näheren Umfeld keinen Besitzer finden, der nach seinem Hund sucht. Sie entschied sich daher, diesen für die Nacht aufzunehmen und zu pflegen. Da das Tierheim zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, brachte sie den Hund zur Bundespolizei. Die Beamten nahmen sich des Hundes an und übergaben ihn der Feuerwehr Mainz, welche ihn ins Tierheim brachte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit

Patrick Lankeit

Telefon: 0631/34073 1006

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell