Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Frau bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Sie wollte noch schnell zur Bank - An mehr kann sich die 26 Jahre alte Ford-Fahrerin nicht erinnern. Sie soll am Donnerstagabend (5. März, 20:15 Uhr) auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße verbotenerweise gewendet und einen Unfall verursacht haben. Ein hinter ihr fahrender Jeep konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 57-jährige Fahrer fuhr dem Ford in die Seite. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell