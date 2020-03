Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Räubertrio stiehlt Handy - Zeugen gesucht

Duisburg

Am Donnerstag (5. März) gegen 19:45 Uhr haben drei junge Männer das Handy eines 18-Jährigen geraubt. Dieser war auf einem Schotterweg in der Nähe eines Bolzplatzes unterwegs, um von der Wiener Straße zur Rügenstraße zu kommen. Zwei Unbekannte hielten ihn an den Armen fest, während der Dritte seine Taschen durchsuchte und sich das Handy nahm. Anschließend rannte das Trio in Richtung Albert-Einstein-Straße weg. Die Männer sind zwischen 18 und 20 Jahren alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Einer trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke, eine schwarze Jogginghose von "Champions" und hatte einen Vollbart. Ebenfalls einen Vollbart hatte der zweite Räuber, der eine schwarze Winterjacke mit einem Patch am Oberarm trug. Er hatte zudem eine hellblaue Jeans und eine blaue Basecap mit weißer "New York" Aufschrift an. Mit einer auffälligen gelben Wellensteyn-Jacke zur schwarzen Jogginghose von Adidas, mit weißen Streifen an den Hosenbeinen, war der dritte Unbekannte bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

