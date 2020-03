Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei empfiehlt frühzeitige Anreise zum Fußballspiel

Zum Fußballspiel des MSV Duisburg gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag (6. März) um 19 Uhr werden 12.000 Zuschauer erwartet. Erfahrungsgemäß stecken viele anreisende Fans in Verkehrsstaus. Sowohl Heim- als auch Gästefans wird daher empfohlen, frühzeitig anzureisen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Polizei Duisburg ist unter anderem mit Einsatzhundertschaften, der Landesreiterstaffel und Diensthundführern vor Ort, um für eine Trennung der Fangruppierungen zu sorgen. Die Polizei appelliert: FairPlay gilt nicht nur während des Spiels auf dem Rasen, sondern auch für die Fußballbegeisterten auf den Zuschauerrängen sowie bei der An- und Abreise.(jt)

Im Fanbrief der Polizei Duisburg finden sich weitere nützliche Informationen für Zuschauer und Interessierte: https://duisburg.polizei.nrw/sites/default/files/2020-02/Fanbrief.pdf

